По его словам, как показал опыт прошлых кризисов, для рестораторов главными проблемами становятся взаимоотношения с арендодателями, зарплата сотрудников и налоги.

«Если не заплатите зарплаты, к вам придет прокуратура, налоги – ФНС, а если не заплатите арендодателю, он сделает вам принудительное банкротство и вы лишитесь всего бизнеса. Ситуация с неплатежами контрагентов приведет наш бизнес к коллапсу. Если закрытие продлится месяц, 30% уйдут, до конца мая – 50%. Если не будет государственной поддержки – субсидирования, компенсаций и другой помощи, закроются и больше», — сказал эксперт в ходе онлайн-конференции, организованной фондом «Росконгресс».

По прогнозу Бухарова, рынок может лишиться и 90% заведений. «Из опыта прошлых кризисов могу вам сказать, что часть ресторанов останется дорогих, и еще Макдональдс, а посередине просто все рухнет. А это может дойти и до 90%», — подчеркнул он.

Эксперт считает, что связанный с коронавирусом кризис сильно изменит ресторанный бизнес, «почистит его», так как в последние годы конкуренция на этом рынке «была излишней».

По его мнению, для выхода из кризиса России нужна новая экономическая политика, которая позволит предпринимателям получать кредиты под минимальные проценты. Иначе рестораторам неоткуда будет брать средства на возобновление бизнесов.