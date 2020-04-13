"В Московском зоопарке проснулись тушканчики — вслед за енотами, медведями и сурками. В отличие от многих других животных, на их сон не повлияла аномально теплая зима. Наши тушканчики проводят спячку в искусственных условиях — специальных холодильниках, где они удобно располагаются в персональных домиках, обтянутых поролоном", — говорится в сообщении в Фейсбуке зоопарка.

Тушканчики заснули еще осенью. В течение почти полугода зоологи еженедельно следили за их весом. Масса животного показывает, когда его пора будить. Когда она снижается примерно до летнего веса, значит запасы, накопленные для спячки, истощились, отмечается в сообщении.

Температура тела тушканчика в спячке падает с 37 до примерно 4 градусов Цельсия, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до 5-6. Поэтому животному требуется несколько часов для разогревания организма.

"После пробуждения зоологи перемещают тушканчиков в вольеры, причем вместе с их домиками для сна, чтобы питомцам было удобнее. Будят всегда днем, чтобы тушканчик — как ночное животное — успел разогреться к темному времени суток самостоятельно. Сотрудники оставляют каждому вдоволь любимого корма, чтобы сделать возвращение к активной жизни максимально комфортным", — говорят в зоопарке.