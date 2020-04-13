Вопрос необходимо рассмотреть до 15 мая. Субсидирование окажет поддержку и поспособствует развитию онлайн-сервисов доставки готовой еды.

Ранее CEO Mail.ru Group Борис Добродеев попросил президента начать субсидировать заказы онлайн-доставки для малого и среднего бизнеса в пропорции 50 на 50 с государством.

"Мы считаем, что доставка — это один из способов загрузить рестораны. И с учетом того, что доставка — это очень тяжелый и низкомаржинальный бизнес как для ресторанов, так и для агрегаторов из-за возросшей нагрузки, мы хотели бы предложить радикальную инициативу. Мы хотели предложить государству 50 на 50 с нами субсидировать заказы онлайн-доставки для среднего и малого бизнеса, для ресторанов — так, чтобы мы брали с ресторанов как агрегаторы нулевую комиссию, а для пользователей стоимость доставки была бесплатной", — говорил он в ходе встречи президента Владимира Путина с предпринимателями.