В марте 2020 года российские авиадиспетчеры обслужили 115,2 тыс. полетов, что на 12,8% ниже показателя того же периода прошлого года, говорится в сообщении Росавиации. Число внутренних полетов выросло на 11,3%, составив 73,3 тыс. Но на международных воздушных линиях выполнено почти на 37% меньше полетов, чем год назад — всего 41,9 тыс., включая 14,3 тыс. транзитных рейсов, которые сократились на 40,6%.

За I квартал обслужено 370,7 тыс. полетов (+0,2%) российских и зарубежных перевозчиков. Число внутренних рейсов составило 204,6 тыс. (+13,3%). На международных линиях выполнено 166,1 тыс. полетов (-12,3%), включая 60,1 тыс. транзитных (-14,6%).

Ряд иностранных авиакомпаний, выполняющих рейсы между Азией и Европой, для сокращения времени полета используют так называемые транссибирские маршруты над Россией. За них РФ с 1970-х гг. взимает платежи, размер которых по некоторым оценкам исчисляется сотнями миллионов долларов в год. Большую часть "транссибирских роялти" получает "Аэрофлот", часть денег достается Росавиации на поддержку летных училищ.