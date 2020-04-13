"Мы понимаем, что та стратегия развития туризма до 2035 года, которая была подписана еще в конце прошлого года, и план ее реализации в текущих условиях становятся не совсем актуальными. Мы обсуждаем с коллегами возможность корректировки плана с учетом текущих особенностей", — сказала она в ходе онлайн-конференции, организованной в понедельник фондом "Росконгресс".

Она отметила, что частью этого плана является необходимость инвестиций в развитие инфраструктуры на территории России. "Если мы не удержим собственников в их активах в текущей ситуации, мы просто никогда не сможем их дальше стимулировать вкладывать в развитие туротрасли", — заметила Лысенкова.

Она подчеркнула, что в Ростуризме видят, что происходит глобальное замедление в развитии туротрасли, и оно касается большей части сегментов. "В частности, пандемия привела к коллапсу спроса на гостиничном рынке. Именно это обстоятельство не позволяет вернуть деньги туристам. Загрузка отелей в большей части регионов между 1-3%, что за гранью разумного. Очень редко она достигает 20-30%, единицы гостиниц загружены на 80%", — сказала эксперт.

Также Лысенкова отметила, что под удар попал круизный рынок, который вообще не успел запуститься. Под угрозой оказался и MICE-сегмент, поскольку все крупные мероприятия отменены.

В то же время, по ее словам, летний туристический сезон может состояться – хотя бы во внутреннем туризме. "Безусловно, потребление скорректируется, траты россиян на поездки сократятся. Хотя, в Китае, например, люди сейчас готовы последние средства потратить на отдых, эмоции, впечатления. Возможно, в России мы тоже увидим отложенный спрос", — заключила она.