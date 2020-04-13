Кроме того, будет временно сокращена периодичность курсирования ряда поездов дальнего следования.

Так, поезд N19/20 Ростов-на-Дону — Москва, а также беспересадочная группа вагонов Таганрог — Москва начали курсировать один раз в два дня, отправляясь по четным числам из Ростова-на-Дону и Таганрога, по нечетным — из Москвы. Поезд N33/34 Владикавказ — Москва теперь отправляется с конечных станций исключительно по четным дням. Один раз в два дня будет ходить и поезд N85/86 Махачкала — Москва, отправляясь с конечных станций по нечетным дням. Поезд N 29/30 Новороссийск — Москва с 14 апреля начнет ходить через день, по четным числам из Москвы, а по нечетным числам из Новороссийска.

В сообщении отмечается, что решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов, и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест. Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных. В случае если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются.

"При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг РЖД незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости — увеличит предложение для пассажиров", — говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось ранее, РЖД с 7 по 29 апреля отменили курсирование поездов "Ласточка" на маршрутах Краснодар — Анапа и Ростов-на-Дону — Краснодар-Туапсе. Кроме того, с 7 апреля также временно отменяется движение поездов дальнего следования на полигоне СКЖД.

В частности, отменены поезда N381/382 Грозный-Москва, N301/302 Грозный-Волгоград, N213/214 Саратов — Ростов-на-Дону.

Изменена была также и периодичность курсирования поездов. В частности, поезд N641/642 Ростов-на-Дону — Адлер стал отправляться по четным числам, в обратном направлении — по нечетным; поезд N643/644 Кисловодск — Адлер отправляется из Кисловодска по нечетным числам, из Адлера — по четным; N061/062 Нальчик — Москва стал отправляться с конечных станций по нечетным числам; N601/602 Адлер-Ставрополь с 28 апреля из Адлера и 29 апреля из Ставрополя стал курсировать 1 раз в 4 дня.

В зоне обслуживания СКЖД находится 11 субъектов юга России.