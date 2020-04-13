"Киево-Печерская лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин! И я обращаюсь к правоохранительным органам проконтролировать соблюдение этого решения", — сказал Кличко на онлайн пресс-конференции.

Он подчеркнул, что в лавре уже более 90 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 63 — за минувшие сутки.

Кличко сообщил, что Киев направит в Киево-Печерскую лавру бригаду медиков, рентген-оборудование и тесты для оценки реальной картины заболевания коронавирусом непосредственно на месте.

Как сообщалось, в целом по Украине зафиксировано 3102 случая заболевания, из них 325 за минувшие сутки.