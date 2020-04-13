«Главная проблема отрасли – единовременный коллапс спроса. В Москве в верхнем сегменте рынка загрузка не превышает 4-5%. Это значительно ниже черных цифр по EBITDA, и это означает, что рынок работает в минус. Понятно, что есть отдельные направления, которые чувствуют себя намного лучше, но сегодня это вопрос физического выживания субъектов отрасли», — заявил генеральный директор ООО «Балчуг» Александр Бобылёв

«Ситуация плохая, так как спроса вообще нет. И здесь очень часто встает вопрос, оставить гостиницу открытой или закрыть. А если закрыть, то как надолго. На сегодня мы видим загрузку гостиниц 5-8-10%. И это практически на всех направлениях», — добавил генеральный директор ООО «Р.М.Х.К.», управляющего 51 отелем Accor в России, Алексис Деларофф.

При этом, по его словам, ситуация не одинаковая по разным регионам и городам. Например, в Москве она не так плоха, как в других местах. «Некоторые сегменты рынка неплохо чувствуют себя. В Москве у нас два апарт-отеля, и они работают с загрузкой от 35-45 до 50%. Но гостиничные комплексы, в которых они находятся, не работают. Гостиницы загружены на 3-5-10%. Это нежизнеспособный бизнес», — добавил эксперт.

Тяжелая ситуация, по его словам, сложилась в Санкт-Петербурге, так как это чисто туристическое направление. «Мы закрылись в низкий сезон, когда уже кэш-флоу нет, и отели не успели накопить денежных средств, чтобы прожить до лета, а лето, вероятнее всего, будет провальным», — сказал Деларофф.

Он также рассказал, что в Тюмени компания обсуждает возможность сдачи отеля сети под карантин. В Иркутске до последнего момента у отеля Ibis загрузка достигала 65% благодаря возвращающимся из Таиланда россиянам.

«Но в целом ситуация будет плохая в апреле, наш RevPAR (выручка на номер , основной показатель эффективности в гостиничном бизнесе – Иф-Туризм) будет на 80-90% ниже прошлогоднего», — подчеркнул Деларофф.

Как сообщалось, в конце марта представители отельного и ресторанного бизнеса России обратились в правительство и министерство экономического развития с просьбой поддержать отрасль в условиях пандемии. В своем обращении они назвали кризис на рынке гостиничных услуг и услуг общественного питания беспрецедентным. Отельеры и рестораторы попросили отсрочек по налогам, введения моратория на налоговые проверки, льготных кредитов и субсидий для сохранения рабочих мест.