«Если говорить о курортных направлениях, то вы знаете, что Краснодарский край закрылся, и мы сейчас, как и все гостиницы, всех гостей выселяем, чтобы закрыть весь бизнес до 31 мая. С 1 июня нам разрешено брать брони, и брони очень активно идут. Вопрос стоит, насколько с 1 июня мы сможем открыть наши отели. Закрыть отель можно быстро, а открыть в один миг нельзя – нужно запасы закупить, призвать обратно сотрудников, проверить инженерные системы», — сказал он в ходе онлайн-конференции, организованной фондом «Росконгресс».

По словам отельера, такая же ситуация сложилась в Ярославской области, где также пришлось закрыть отели

По распоряжению правительства, российские средства размещения с 28 марта по 1 июня прекратили прием постояльцев. Туристы начали в массовом порядке отменять поездки, забронированные у туроператоров на этот период.

ООО «Р.М.Х.К.» управляет в России более чем пятьюдесятью отелями под брендами Fairmont, SO/ Sofitel, Rixos, Swissôtel, Pullman, Novotel, Mercure, Adagio, ibis Styles, ibis и ibis budget.