"Они развезены в два обсерватора. Один с онкологической патологией был помещен в медучреждение — уже по жизненным показаниям", — сказала Зайцева на заседании краевого оперативного штаба.

По данным штаба, среди пассажиров этого рейса были люди, следовавшие в Россию после лечения.

В свою очередь, пресс-служба краевого правительства сообщает, что ранее предполагалось помещать в обсерваторы только жителей других регионов. Однако позднее приняли решение изолировать всех, кто прилетает из-за рубежа.

"Все до единого, кто к нам прибыл, размещены в обсерваторах. Ни одного человека мы не отпустили домой, на самоизоляцию. Ни одного", — отметил в ходе заседания оперштаба губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, слова которого приводятся в сообщении.

В транзитной зоне аэропорта в Сеуле российские граждане находились с 31 марта. Вывозным рейсом в Хабаровск были доставлены 95 человек.

"Все они прошли санитарный карантинный контроль. Признаков инфекционных заболеваний ни у кого не было выявлено", — подчеркнула Зайцева. На карантине люди должны будут находиться в течении 14 дней.

В Хабаровском крае выявлено 54 случая заболевания COVID-19. Двое пациентов скончались.