"Статистические данные за март 2020 показывают снижение интенсивности использования воздушного пространства РФ на фоне введенных ограничений в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции", — сказали в пресс-службе ведомства.

В Росавиации отметили, что в марте 2020 года российские авиадиспетчеры обслужили в верхнем воздушном пространстве страны 115,2 тыс. полётов, что на -12,8% ниже показателя относительно того же периода прошлого года.

"На международных воздушных линиях выполнено 41,9 тыс. полётов (- 36,8%), включая 14,3 тыс. транзитных полётов (-40,6%). Число внутренних полётов составило 73,3 тыс., рост +11,3%.

Всего за I квартал 2020 российские авиадиспетчеры обслужили 370,7 тыс. полётов (+0,2%)", — добавили в ведомстве.