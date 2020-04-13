«Сразу несколько крупных туроператоров – «Интурист», Coral Travel, Sunmar, TUI и другие предложили клиентам перенести туры на новые даты без изменения стоимости. Таким образом, отель, тип размещения, тип номера и питания, количество ночей, количество туристов остается неизменным – то есть, путешественники получают такой уровень отдыха, на который рассчитывали», — рассказала она.

По ее словам, эти предложения оказалось востребовано рынком, так как позволяют туроператорам урегулировать отношения с туристами с наименьшими потерями для обеих сторон.

"Туристы и турагенты восприняли новость с энтузиазмом. Некоторые компании и раньше предлагали оплатить уже внесенными деньгами другой тур на любую дату или направление. Но при нынешнем скачке валютного курса это не могло гарантировать отдых того уровня, на который рассчитывали туристы, поэтому большинство из них выбирали живые деньги. Сейчас же речь идет о переносе именно тура, хотя и в сроки, обозначенные оператором", — рассказала Тюрина.

По ее словам, агентства на акцию отреагировали мгновенно – сразу же выстроилась очередь на перебронирование. А туроператор "Интурист", который выступил с инициативой переноса без доплат одним из первых, даже начал получать благодарности от агентств и туристов.

"Агенты надеются, что аналогичные спецпредложения анонсируют все туроператоры, они считают этот выход идеальным для всех игроков: туристы рады, операторы не распечатывают фонд персональной ответственности, турагентства не возвращают комиссии. В условиях кризиса это помогло бы отделаться малой кровью", — заметила эксперт.

По ее словам, над введением аналогичных акций сейчас думают Anex Tour, Tez Tour, "Библио-Глобус". В свою очередь, туроператор Pegas Touristik пока предложил только переносы по конкретным отелям Болгарии.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова призвала туристов переносить отмененные из-за коронавируса туры на более поздние сроки, так как этот вариант будет выгоден и для самих туристов, которые сохранят возможность отдыха, и для туроператоров, которые не могут вернуть деньги за аннулированные туры сразу всем клиентам.