"16 апреля ждем борт из Таиланда (Бангкок). Ожидается прибытие 150 жителей нашей республики", — сказала Галимова.

По ее словам, все приехавшие немедленно будут помещены на карантин. Им выдадут соответствующее постановление, будет организовано регулярное наблюдение врачей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане зафиксировано 84 случая коронавирусной инфекции. С 30 марта в республике введен режим самоизоляции, гражданам предписано перемещаться только при наличии разрешающей справки от работодателя или СМС-пропуска.