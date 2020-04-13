Письмо с таким предложением АЭВТ направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову, его копия опубликована на сайте организации.

В условиях ограничений из-за COVID-19 "наиболее насущной потребностью авиакомпаний является сохранение их оставшейся ликвидности для выплаты заработной платы и покрытия постоянных расходов", говорится в письме. При этом большинство авиакомпаний сейчас тратят "больше наличных денег на возвраты своим пассажирам и грузоотправителям, чем они получают за бронирования своих услуг воздушной перевозки".

"Предложение АЭВТ заключается в том, чтобы на законодательном уровне изменить требования к возврату денежных средств за отмененные авиаперевозки в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) и позволить авиакомпаниям вместо возврата пассажиру и/или грузоотправителю денежных средств за перевозочный документ сохранять неиспользованные перевозочные документы в качестве "ваучеров" или выдавать "ваучеры" или иной установленный законодательством, документ. Это позволит авиакомпаниям, сохранять у себя денежные средства пассажира и/или грузоотправителя за неиспользованный перевозочный документ, предоставив возможность воспользоваться им после стабилизации ситуации", — пишет АЭВТ.

К форс-мажору предлагается отнести стихийные бедствия, пожар, массовые заболевания, забастовки, военные действия, теракты, диверсии, ограничение перевозок государством, запрет торговых операций, в том числе из-за санкций. Не могут быть отнесены к форс-мажору предпринимательские риски.

Для реализации предложения АЭВТ просит внести поправки в Воздушный кодекс или — "в целях оперативного принятия мер поддержки авиакомпаний" — в федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". В обоих случаях также потребуются изменениях федеральных авиационных правил №82.

"Интерфакс" направил запрос в Минтранс.

РФ из-за пандемии коронавируса ранее полностью остановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. На перелеты между регионами ограничений не вводилось, но из-за падения спроса в условиях карантина авиакомпании сами начали отменять рейсы. При этом некоторые из них стали предлагать пассажирам вместо возврата денег сертификаты на перелеты в будущем, среди них — S7, "Уральские авиалинии". Авиакомпания "Победа", приостановившая все рейсы с апреля по июнь, также сообщала, что вернет деньги на счет в личном кабинете для возможности потратить их в течение года.

Одной из немногих авиакомпаний, которая возвращала деньги, а не ваучеры, до недавнего времени оставался "Аэрофлот". Но на прошлой неделе и тот остановил процедуру возврата по билетам своим дистрибьюторам, сообщал порталу "Интерфакс-Туризм" источник в авиаотрасли. До этого в Ассоциации туроператоров России заявляли, что "Аэрофлот" технически закрыл возможность оформлять возвраты за аннулированные билеты. В пресс-службе перевозчика это не комментировали.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) 6 апреля дала авиакомпаниям разъяснения о признании ваучеров вместо возврата денег законной формой взаимодействия клиентами и призвала авиавласти всех стран сделать то же самое. Зарубежные авиакомпании и до этого в основном предлагали ваучеры, в том числе British Airways, Lufthansa, Wizz Air, KLM.