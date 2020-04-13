"В ближайших планах — создать музей авиатехники ДОСААФ России. Думаю, что в течение года-полутора лет оборонное общество закончит формировать летных кластер исторических воздушных судов музея", — приводятся в сообщении слова председателя ДОСААФ России генерал-полковника Александра Колмакова.

Он добавил, что на заводе уже есть полностью восстановленные макеты вертолетов Ми-1, Ми-4 и Ка-126, также до летного состояния доведены вертолет Ка-26 и самолет Л-29.

Кроме этого, в сотрудничестве с Фондом "Крылатая память Победы" на заводе ремонтируются и будут доведены до летного состояния истребители И-153 "Чайка" и И-15.

В музее также будут представлены 4 самолета Первой мировой войны: Fokker Dr. I, Fokker D.VII, Sopwith Camel и Avro 504, и экспозиция авиадвигателей.

Московский авиационный ремонтный завод ДОСААФ — ведущее предприятие по ремонту и обслуживание авиационной техники малой авиации. Завод располагает более чем 30 различными двигателями: от произведенных в период 1920-х годов до современных образцов конца XX века.