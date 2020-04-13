"Сразу после взлета сработал датчик задымления в кабине. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно", — отмечается в сообщении.

На борту находилось 36 пассажиров и шесть членов экипажа.

"Для отправки пассажиров в пункт назначения авиакомпания готовит резервное воздушное судно", — заявляет авиакомпания.

Согласно данным онлайн-табло "Кольцово", самолет А 320 авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетел из Екатеринбурга в 12:00, в 12:15 уже приземлился в аэропорту вылета.

Как сообщалось со ссылкой на источник, пассажирский лайнер после вылета из Екатеринбурга в Москву вернулся в аэропорт вылета и совершил экстренную посадку из-за технических проблем. Никто не пострадал.

Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте по факту произошедшего организовали проверку.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов. Флот компании состоит из 48 самолетов производства Airbus (три А320neo, два A321neo, 23 А320, 15 А321 и пять А319).