"Будет проверка при заказе, чтобы не при посадке в машину, а сервисы такси, которым разрешено будет, которые будут действовать для москвичей, у них будет соответствующий свой закрытый доступ. И человек, когда будет заказывать такси, они будут перепроверять", — сказал Лысенко в эфире "Эхо Москвы" в понедельник.