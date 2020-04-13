"Будет проверка при заказе, чтобы не при посадке в машину, а сервисы такси, которым разрешено будет, которые будут действовать для москвичей, у них будет соответствующий свой закрытый доступ. И человек, когда будет заказывать такси, они будут перепроверять", — сказал Лысенко в эфире "Эхо Москвы" в понедельник.
Сегодня в 11:07
В Москве сервисы такси будут проверять наличие цифрового пропуска при заказе поездки
МОСКВА. 13 АПРЕЛЯ. ИНТЕРФАКС — Сервисы такси будут проверять наличие цифрового пропуска у пассажира для перемещения по Москве при заказе поездки, сообщил руководитель департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко.