"Площадку для туристов, палаточный городок, для знакомства с лесом и пчелами мы хотели запускать ближе к осени, когда пройдет сезон клещей. Будем надеяться, что ситуация с коронавирусом улучшится, и все получится. У нас 10 гектаров, которые мы взяли всей семьей. Они позволяют развивать пчеловодство и экотуризм", — сообщил агентству "Интерфакс — Дальний Восток" владелец пасеки Александр Юркин.

Гости кемпинга смогут не только ближе познакомиться с лесами Приморья, но и узнать больше о пчелах на экскурсиях и в апидоме — специальном домике, в нижней части которого располагаются ульи с пчелами, а в верхней — лежак. Считается, что сон на пчелиных ульях имеет успокаивающий эффект.

"Для наших гостей мы достраиваем апиторий, который позволит человеку находиться в пчелином биополе. Гость как бы лежит на ульях, это позволяет расслабиться", — рассказал Юркин.

На территории уже обустроена пасека, семейная ферма, на которой разводят овец и птиц, и баня.

Как сообщалось, программа "Дальневосточный гектар" является частью комплекса мер по развитию Дальнего Востока, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. Она призвана не только решать задачи по улучшению жилищных условий в регионе, но и создавать предпосылки для закрепления населения в ДФО.

Федеральный закон о "Дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. С этой даты выбрать участок земли жители Дальнего Востока могли в "пилотном" муниципальном образовании своего субъекта. С 1 октября земельные участки стали доступны дальневосточникам на всей территории региона. С 1 февраля 2017 года гектар предоставляется всем гражданам РФ, независимо от их места жительства.

Согласно закону, земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении этого срока участок можно арендовать или получить в собственность.