Ранее сообщалось, что в январе-марте 2019 года аэропорт обслужил 608 тыс. пассажиров. Таким образом, пассажиропоток в первом квартале 2020 года сократился на 15,3%.

На внутренних авиалиниях было обслужено 307 тыс. человек (сокращение на 1%), международных — 208 тыс. человек (сокращение на 30,2%).

В марте 2020 года аэропорт обслужил более 126 тыс. пассажиров (сокращение на 31%), из них 97 тыс. на внутренних авиалиниях (сокращение на 13,4%) и 29 тыс. на международных (сокращение более чем в 3,5 раза).

В течение нескольких лет пассажиропоток аэропорта Владивостока демонстрировал только положительную динамику. Так, в 2019 году было обслужено 3,08 млн пассажиров, что на 17% превысило показатель 2018 года.

Как сообщалось, с 1 февраля владивостокский аэропорт ввел временный запрет на осуществление регулярных пассажирских рейсов на территорию КНР и в обратном направлении в связи с распространением коронавируса. В то же время российские авиакомпании выполняли чартерные рейсы для возвращения пассажиров из Китая.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.

Консорциум инвесторов в составе группы "Базовый элемент" Олега Дерипаски, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International в феврале 2017 года закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО "МАВ" и 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток", владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока. Продавцом выступило АО "Международный аэропорт Шереметьево".