"Белок стало больше из-за тишины в Курортном парке и отсутствия туристов", — говорится в сообщении.

В прежние годы в городе-курорте белок было много в районе "Зеленого театра" и на терренкурах в нижней части Каскадной лестницы парка. В конце 90-х годов в Железноводске официально зарегистрировали знак "Осторожно белки!"

Затем в парке появились объекты торговли, играла громкая музыка, и зверьки ушли вглубь леса. Сейчас здесь снова тишина, белки вернулись, отмечается в пресс-релизе.

Глава Железноводска Евгений Моисеев поручил отделу экологии восстановить знак "Осторожно белки!", а в парке разместить кормушки с семечками и орешками.