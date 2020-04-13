"Видеосъемка для последующей оцифровки материалов ведется на подводной лодке-музее С-56. Работу ведут сотрудники музея при поддержке военно-политического отдела ТОФ. Затем виртуальные экскурсии, записанные на цифровые носители, передадут на корабли и в береговые части флота. Это позволит военнослужащим в период ограничений из-за ситуации с коронавирусом ознакомиться с достопримечательностями, а также сохранить материалы на будущее", — сказал Воскресенский.

Он добавил, что также создается серия виртуальных экскурсий по залам музея Тихоокеанского флота. Новые материалы скоро будут размещены на сайте военно-исторического музея ТОФ.

Подводная лодка С-56 в годы Великой Отечественной войны совершила восемь боевых походов, одержала 14 побед, потопила и повредила 14 вражеских транспортов и боевых кораблей общим водоизмещением 85 тыс. тонн. Четыре неприятельских судна получили серьезные повреждения и надолго вышли из строя.

В день тридцатилетия Победы в Великой Отечественной войне подводная лодка С-56 была установлена на Корабельной набережной во Владивостоке на пьедестале Вечной славы.

Лодка-музей состоит из семи отсеков. С 7- го по 4-й отсек расположена экспозиция, рассказывающая о истории создания подводного флота России, а также о истории подводных сил Тихоокеанского флота и боевом пути подводной лодки С 3-го по 1-й отсек оборудование и механизмы лодки-музея сохранены в первоначальном виде. На центральном посту управления расположены рули всплытия и погружения лодки, перископ, штурманский стол, колонки воздуха высокого давления.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин преддверии 75-летия Великой Победы объявил 2020 год в России Годом памяти и славы. 15 января во время ежегодного послания Федеральному Собранию глава государства заявил о необходимости защитить правду о Победе в Великой Отечественной войне.