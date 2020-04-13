"Мы также сегодня примем решение, соответствующий проект постановления готов, мы перенесем для малых и средних предприятий из наиболее пострадавших отраслей сроки уплаты налогов и сборов, обязательства по которым появятся в течение ближайших шести месяцев ", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, предприятиям не нужно будет гасить все за один день сразу, когда закончится полугодовая отсрочка.

"Можно будет платить равными долями в течение года после ее завершения, то есть, в некоторых случаях практически до конца 2021 года", — отметил Мишустин.