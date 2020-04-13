"В связи с продлением срока чрезвычайного положения, отменены внутренние и международные рейсы из/в города Нур-Султан, Алматы и Шымкент, запланированные на апрель 2020 года", — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Пассажирам отмененных рейсов необходимо связаться с центром бронирования и информации авиакомпании для изменения даты или маршрута своей поездки.

В пресс-релизе отмечается, что перебронирование, оформленное до 31 мая 2020 года и не позднее, чем за 48 часов до изначальной даты вылета, осуществляется без удержаний, за вычетом или с возмещением разницы в стоимости новых авиабилетов.

В связи с введенными ограничениями, международные и внутренние рейсы, выполняемые Air Astana, приостановлены с 1 апреля и с 22 марта, соответственно.

В Казахстане с 16 марта по 30 апреля действует режим чрезвычайного положения, объявленный президентом страны из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.