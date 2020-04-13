Как сообщает пресс-служба музея, зрители побывают на самом настоящем диспетчерском пульте и в режиме реального времени и увидят, как живёт музей.

"Какие инженерные системы используются для обеспечения сохранности экспонатов и комфортного пребывания сотрудников? Как происходит управление климатом — системами вентиляции и кондиционирования? Тайны этой невидимой, но очень важной жизни музея раскроет Алексей Валентинович Богданов, заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа", — говорится в сообщении.

Важной частью выпуска станет рассказ о развитии электрификации Зимнего дворца — от момента его создания до наших дней. Эта часть истории Эрмитажа менее известна, ведь все технические новинки своего времени появлялись в России в первую очередь в императорской резиденции.