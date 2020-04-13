"С 6 по 10 апреля прошел антикризисный онлайн-интенсив для специалистов индустрии туризма и гостеприимства, подготовленный столичным комитетом по туризму. Среди тех, кто присоединился к онлайн-интенсиву, — более 4000 специалистов турагентств и туроператоров из России и СНГ, несколько сотен сотрудников отелей и авиакомпаний", — сказала Сергунина журналистам в понедельник.

По ее словам, участниками, кроме того, "стали представители региональных администраций и туристических офисов других стран".

По ее словам, за пять дней было проведено 25 бесплатных вебинаров с участием 28 экспертов.

"Выступления 28 экспертов были распределены по тематическим блокам. В ходе юридического блока слушатели получили рекомендации по ключевым правовым вопросам, включая распределение ответственности в ситуациях форс-мажора", — сказала она.

"День, посвященный антикризисной тематике, позволил обменяться мнениями о нынешней ситуации, перспективах восстановления туристического рынка и наиболее эффективных методах поддержки отрасли", — добавила заммэра.

Как отметила Сергунина, диджитал-блок объединил экспертов в области продвижения турпродуктов в социальных сетях, а секция по теме внутреннего туризма предоставила возможность обсудить вопросы формирования и продвижения внутренних туристических предложений.

"Все вебинары в общей сложности посмотрели более 30 000 раз",- сообщила она.