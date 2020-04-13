По числу заболеваний и летальных случаев в мире лидируют США, где скончались 22 тыс. 108 человек, выявлен 557 тыс. 571 инфицированный COVID-19.

В Испании число больных достигло 156 тыс. 363 при 17 тыс. 209 умерших, Италии — 166 тыс. 831 (19 тыс. 899), Франции — 133 тыс. 670 (14 тыс. 393), Германии — 127 тыс. 854 (3 тыс. 022), Великобритании — 85 тыс. 208 (10 тыс. 629), Иране — 71 тыс. 686 (4 тыс. 474), Турции — 56 тыс. 956 (1 тыс. 198), Бельгии — 29 тыс. 647 (3 тыс. 600), Нидерландах — 25 тыс. 746 (2 тыс. 747), Швейцарии — 25 тыс. 415 (1 тыс. 106), Канаде — 24 тыс. 380 (717), Бразилии — 22 тыс. 318 (1 тыс. 230).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 108 новых случая заражения коронавирусом, 98 — у людей, прибывших из-за рубежа, 10 — внутри страны (провинции Хэйлунцзян — семь, Гуандун — три).

За сутки в стране зафиксированы два случая смертельного исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, оба — в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от коронавируса в стране умерли 3 тыс. 341 человек, зарегистрировано 82 тыс. 160 случаев заболевания, из них 1 тыс. 378 — ввезенных из-за границы.

Менее 20 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировано почти в 200 странах и районах мира.