"В связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией, с 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих, в поездах дальнего следования", — говорится в сообщении РЖД.

Оформление бесплатных перевозок будет незамедлительно возобновлено после снятия всех ограничительных мер, введенных в целях недопущения распространения новых случаев заболеваний, вызванных Covid-19. Накануне 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне РЖД приняли решение об обеспечении бессрочного и безлимитного бесплатного проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной войны во всех поездах дальнего следования внутрироссийского сообщения. С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно мог проследовать один сопровождающий.