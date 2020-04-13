По данным ведомства, пассажиры, прибывшие из Тайиланда прошли двойной контроль в аэропорту "Красноярск" с использованием стационарных и переносных тепловизоров.

"Для проведения медицинского наблюдения в течение 14 календарных дней со дня их прибытия 187 пассажиров изолированы по месту проживания, 25 пассажиров, проживающих в других регионах и отдаленных северных территорий края, доставлены спецтранспортом в обсерватор", — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что туристы из других регионов будут изолированы в обсерваторе, созданном на базе профилактория "Лесной" в пригороде Красноярска.

Изоляция граждан, прибывших из стран, неблагополучных по распространению коронавируса проводится в соответствии с решением главного санитарного врача России.

Вспышка коронавируса в Таиланде началась 13 января, когда был зафиксирован первый случай заражения Covid-19 в королевстве, в настоящее время в этой стране зарегистрировано более 2,5 тыс. случаев инфицирования, 85 человек скончались.