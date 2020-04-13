"Завтра рейс Korean Air прибудет пустой и вывезет корейцев порядка 160 человек в Сеул", — сообщили в пресс-службе.

Согласно онлайн-табло, рейс КЕ 982 отправится из Владивостока в 15:00 (08:00 мск) во вторник.

В пресс-службе аэропорта отметили, что обратно везти россиян авиакомпания не планирует.

"Пока нет информации, будут ли еще такие рейсы", — отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, в воскресенье авиакомпания "Аврора" выполнила спецрейс из Сеула во Владивосток, доставив в Россию 130 соотечественников, которые несколько дней не могли вылететь домой из Южной Кореи.