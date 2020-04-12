"В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены", — сообщили РЖД.

Для сохранения устойчивого межрегионального сообщения населения и экономики страны, решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест, отмечает компания.

"Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных. В случае если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются", — говорится в сообщении.

ОАО "РЖД" отмечает значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании. Так, с 21 марта текущего года наблюдается более чем пятидесятипроцентное снижение количества отправленных пассажиров на сети ОАО "РЖД" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество проданных билетов на апрель сократилось к прошлому году на 76%, на май — на 70%. При этом возвращено в 4 раза больше билетов на поездки в апреле чем в прошлом году, а на май возврат вырос к 2019 году более чем в 7 раз.

Пассажирам отменяемых поездов будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты.