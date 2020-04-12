"На индийском курорте Гоа создана горячая линия помощи русскоговорящим туристам, застрявших там из-за пандемии коронавируса. Связь организована россиянами и украинцами, которые проживают в штате, с помощью социальных сетей WhatsApp и Telegram", — пишет портал.

Как отмечает агентство, инициатором создания горячей линии стал Роман Наумов из Москвы, который находится в Индии по деловой визе. Потом к нему присоединились еще пять человек. "Пандемия коронавируса и блокировка авиасообщения создали много трудностей для иностранцев. У них заканчиваются деньги, они не могут своевременно вернуться домой. Также основным препятствием для русскоязычных туристов является незнание английского языка, когда они просто не понимают, что им делать, куда обращаться и как приспособиться к сложившимся обстоятельствам", — цитирует портал Наумова.

По его словам, на горячую линию уже обратились сотни граждан России и других стран СНГ. Среди часто задаваемых вопросов – продление визы, поиск недорогих продовольственных магазинов, покупка лекарств. Также на горячей линии информируют о пунктах бесплатной раздачи еды благотворительными организациями.

Как сообщила одна из сотрудников горячей линии Анастасия Грицай, стоимость билета на вывозные рейсы, по словам российских туристов, составляет 400 евро. "У большинства русскоговорящих путешественников в Индии нет столько денег, и они заняли выжидательную позицию в надежде, что ситуация разрешится. Со своей стороны, мы помогаем им адаптироваться к жизни в Гоа в ожидании возвращения домой", — заключила она.

Ранее "Аэрофлот" перенес рейс из Гоа в Москву, запланированный на 12 апреля, на более позднюю дату из-за установления индийскими властями нового порядка эвакуации иностранных граждан по спискам.

По данным Роспотребнадзора на 12 апреля, в Индии зарегистрировано 8,44 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 288 человек скончались.