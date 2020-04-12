"Рейс прилетел с некоторой задержкой, самолет приземлился в 18:48 (11:48 мск)", — сообщил собеседник агентства.

Ранее заместитель председателя правительства приморского края Константин Шестаков сообщил журналистам, что на борту около 130 пассажиров, из которых более 30 — жители Приморья. Все прибывшим из Сеула будет предписано соблюдать двухнедельный режим самоизоляции. Жители Приморья будут соблюдать его дома, остальные граждане — в обсерваторах.

Чуть позже второй самолет авиакомпании "Аврора", вылетевший из Сеула, должен приземлиться в Хабаровском крае. Разрешения на выполнение рейсов получены от Росавиации и авиационных властей Республики Корея.

Граждане России в социальных сетях сообщали, что некоторые из них с конца марта ожидали в южнокорейском аэропорту Инчхон спецборт для возвращения на Родину. Среди пассажиров чартерного рейса было немало тех, кто проходил в Южной Корее лечение, был в командировке или на учебе.