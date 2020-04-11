"Сегодня я подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска", — написал Собянин на своем сайте.

Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы в субботу.

Указ предусматривает введение с 15 апреля 2020 года специальных цифровых пропусков для поездки по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте.

Оформление документов начнется с понедельника, 13 апреля.

Пропускная система будет носить заявительный характер. Получить цифровой пропуск сможет каждый, при этом перечень уважительных причин для поездок является открытым.

Заказать пропуск можно на портале mos.ru.