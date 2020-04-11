"Сейчас границы стран Шенгенского соглашения закрыты. Из-за пандемии коронавируса президент Франции Эмманюэль Макрон настроен пессимистично. По его словам внешние границы стран ЕС могут быть закрыты до сентября", — пишет издание.

Как отмечает газета, выводы Макрона основаны на анализе развития пандемии в мире. "В США и Африке пик коронавируса должен быть достигнут этим летом", — приводит слова президента L’opinion.

Как сообщают местные СМИ, во Франции на 13 апреля запланировано обращение президента к согражданам, в котором, в частности, может идти речь о сроках карантина.

По данным Роспотребнадзора на 11 апреля, во Франции почти 126 тыс. заболевших коронавирусом, 13,2 тыс. человек скончались.