"12 апреля рейсом SVR3620 по маршруту Бангкок-Красноярск (ориентировочное время вылета — 19.35), 14 апреля рейсом S75702 по маршруту Бангкок-Новосибирск и рейсом S76332 по маршруту Бангкок-Иркутск," — говорится в сообщении дипмиссии в субботу.

Регистрация на рейсы проводится на портале госуслуг, списки пассажиров формируются в порядке живой очереди.

Посольство уточняет, что под каждый рейс для пассажиров подготовлено специальное письмо, которое нужно распечатать либо загрузить на мобильное устройство, и при необходимости предъявлять властям на пути в аэропорт Суванапум.