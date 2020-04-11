"Вылет рейса Сеул — Владивосток состоится 12 апреля 2020 в 15.05 (местное время). Вылет рейса Сеул — Хабаровск состоится 12 апреля 2020 года в 16.00 (местное время)", — говорится в сообщении консульства в "Фейсбуке".

В сообщении отмечается, что рейсы совершит авиакомпания "Аврора", регистрация проводится через "Госуслуги".

"Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться по принципу "живой очереди". После заполнения рейса будет сформирован список ожидания", — добавили в генконсульстве.

В свою очередь, в Минкомсвязи сообщили, что вылететь данными рейсами смогут только жители Владивостока и Хабаровска соответственно.

Как сообщалось, в южнокорейском аэропорту из-за ситуации с коронавирусом застряли граждане России. Люди, которые с 31 марта не могут вылететь в Россию, записали и разместили в соцсетях видеообращение с просьбой о помощи.

Эвакуационные рейсы авиакомпании "Аврора" уже несколько раз откладывались. По разным оценкам, вылета ожидают от 170 до 300 человек.