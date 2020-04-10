По наблюдению экологов, собаки регулярно охотятся на нерп на льду залива напротив устья реки Нивы и у полыньи рядом с отводящим каналом Нивских ГЭС, и бывали случаи, когда "за одну неделю собаки добывали до пяти и больше нерп".

В заповеднике отмечают, что необходимо срочно заняться отловом бездомных собак, потому что их нападения на нерп оказывает "отрицательное влияние на естественные экосистемы".

Как сообщалось, также в конце апреля-начале мая в Кандалакшский залив заплывают серки — щенки гренландского тюленя беломорской популяции. Считается, что Кандалакша и отводной канал Нивской ГЭС — единственное в России место, куда заплывают щенки гренландского тюленя на пути из Белого моря на север. Такое явление привлекает туристов и Кандалакшский заповедник ежегодно напоминает всем, что серок нельзя баловать вниманием и подкармливать, потому что в ином случае сбивается график миграции тюленей.

Специалисты заповедника также ежегодно предупреждают, что общение тюленей с людьми и домашними собаками несет для серок опасность, потому что при виде бродячей собаки тюлень не почувствует угрозы и может погибнуть в результате нападения.