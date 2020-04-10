"Снижение налоговой нагрузки предусмотрено для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды экономической деятельности, оказавшиеся в зоне риска из-за распространения коронавируснеой инфекции: при налогообложении "доходы-расходы" — с 15% до 5%, при налогообложении "доходы" — с 6% до 2%", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, эти меры обеспечивают поддержку в текущей эпидемиологической ситуации более 5400 предпринимателей Верхневолжья.

"Принятие этих законопроектов направлено на сохранение социальной стабильности и развитие предпринимательства в нашем регионе. Снижаем в три раза ставки налога для предпринимателей, использующих упрощённую систему налогообложения. Для субъектов малого бизнеса, использующих патентную систему, также уменьшаем стоимость патента в три раза. Все эти меры распространяются на весь период 2020 года", — процитировали в пресс-службе Руденю.

Сотрудник пресс-службы отметил, что поддержкой смогут воспользоваться предприниматели, занимающиеся лесоводством, обработкой древесины, турагентства и организации, предоставляющие услуги в сфере туризма. Также в перечень включена полиграфическая деятельность, производство изделий народных художественных промыслов, перевозка пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.

"Документ распространяется на санаторно-курортные организации, музеи, творческую деятельность и деятельность в области искусства, организации развлечений, спорта и отдыха, на предоставление услуг по дневному уходу за детьми, дополнительного образования для детей и взрослых", — добавил сотрудник пресс-службы.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10 апреля, в Тверской области подтверждено 24 случая заражения коронавирусом,в том числе, пять — в пятницу, 10 апреля. Трое заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 21 человек с учетом вновь выявленных проходят лечение.