"Сократился сейчас спрос у авиакомпаний — ну не летают они, нет у них доходов, мы можем потерять целый сектор, целую отрасль, которую государство все последние годы активно развивало, поддерживало, и которая нам все равно понадобится через несколько месяцев. Мы не можем сейчас допустить банкротства, по таким случаям мы будем принимать решения", — заявил Решетников.