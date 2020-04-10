"Сократился сейчас спрос у авиакомпаний — ну не летают они, нет у них доходов, мы можем потерять целый сектор, целую отрасль, которую государство все последние годы активно развивало, поддерживало, и которая нам все равно понадобится через несколько месяцев. Мы не можем сейчас допустить банкротства, по таким случаям мы будем принимать решения", — заявил Решетников.
Сегодня в 19:15
Правительство РФ не допустит банкротства авиакомпаний, оставшихся без выручки из-за пандемии
МОСКВА. 10 АПРЕЛЯ. ИНТЕРФАКС — Банкротства авиакомпаний, которые остались без доходов из-за ограничений на фоне распространения коронавируса, власти не допустят, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 24".