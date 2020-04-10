"Гражданин обязан сообщить о своем прибытии в Волгоградскую область, месте, датах пребывания в эпидемически неблагополучном субъекте РФ, свою контактную информацию, включая место регистрации и адрес фактического проживания, по телефону 112 или на "горячую линию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что карантин также должны соблюдать люди, живущие вместе с прибывшими из других регионов.

"При проявлении первых симптомов респираторных заболеваний рекомендуется сразу же связаться с районной поликлиникой или вызвать скорую помощь", — уточняют в пресс-службе.

В Волгоградской области до 30 апреля продлен режим полной самоизоляции. На этот период действует особый порядок передвижения людей на улице, приостанавливается работа общественного транспорта, закрыты пункты розничной торговли, торговые и досуговые центры.

По данным на пятницу, в Волгоградской области 28 подтвержденных случаев коронавируса. После полного выздоровления выписаны шесть человек. На самоизоляции на дому находятся 1558 человек. В стационарах под медицинским наблюдением находится еще 68 человек. Всего с января карантинными мерами в регионе были охвачены 7505 человек.