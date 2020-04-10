"Если мы говорим о тарифообразовнии, которое сейчас складывается, конечно же оно сейчас складывается по минимальному тарифу. Это в поездах с вагонами купе и в скоростных поездах. Потому что у нас существенно уменьшился поток пассажиров, очень мало пассажиров и конечно, система сама выставляет тариф программным образом по минимальному тарифу", — заявил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов РЕН-ТВ.

"Если мы говорим о плацкартных вагонах, то тариф регулируется государством, и конечно же все те скидки, которые были установлены, продолжают действовать", — отметил он.

Говоря о транспортной доступности городов в связи с отменой ряда поездов по РФ, Пегов отметил, что до начала периода самоизоляции на многих направлениях поезда дублировались несколько раз. На фоне снижения пассажиропотока РЖД подошли к графику движения пассажирских поездов таким образом, чтобы была обеспечена транспортная доступность по всем маршрутам и направлениям.

"Хочу всех заверить, если кому-то нужно добраться до определенного населенного пункта, это все будет обеспечено. Да, может быть не совсем комфортно, может не в то время, к которому все привыкли, но мы постарались удовлетворить все потребности, с учетом наших знаний, с учетом перевозок до ограничительных мер и, конечно же, с учетом предписанных мер по социальной дистанции", — сказал Пегов.

В марте АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, пассажирская "дочка" РЖД) из-за коронавируса и отмены поездов на некоторых маршрутах "заморозило" тарифы для проезда в вагонах СВ, люкс и купе поездов дальнего следования.

В вагонах "купе", "СВ" и "люкс" (в так называемом "дерегулированном сегменте") применяется система динамического ценообразования, при котором стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест. Стоимость проезда в плацкартных, общих и вагонах с местами для сидения устанавливается ежегодно ФАС России и изменяется в зависимости от календарных периодов года.