"В графике на 11 апреля два рейса. Ожидается, что из Бангкока в Санкт-Петербург "Аэрофлот" доставит около 50 человек, а затем тот же борт отправится в Москву ориентировочно с 300 пассажирами. Из Антальи авиакомпания планирует привезти в Москву 200 человек", — сказали в Росавиации.

Там отметили, что с учетом остроты ситуации с гражданами России в Сеуле, предпринимаются меры для организации в ближайшие дни рейсов Сеул-Владивосток и Сеул-Хабаровск.

"В настоящее время рейсы формируются в рамках установленного алгоритма. Авиакомпании "Аврора" предложено проработать организацию этих рейсов", — сказали в Росавиации.

Кроме того, оперативным штабом правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции одобрены два рейса из Европы. "Аэрофлот" планирует 13 апреля доставить в Москву россиян из Подгорицы и Мадрида, подчеркнули в ведомстве.