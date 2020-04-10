"11 апреля запланирован рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU273 по маршруту Бангкок — Санкт-Петербург — Москва (ориентировочное время вылета — 12.00)", — говорится в сообщении дипмиссии.

"К перевозке допускаются только граждане России, которые проживают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области", — уточняет посольство.

В сообщении также говорится, что в настоящее время также прорабатывается следующий график осуществления вывозных рейсов: 12 апреля — рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Бангкок — Красноярск, 14 апреля — рейс авиакомпании S7 Airlines по маршруту Бангкок — Иркутск".

Еще один рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Бангкок — Иркутск — Казань — Уфа намечен на 16 апреля.

Посольство уточнило, что "указанная информация носит предварительный характер".