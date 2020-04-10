Церемония богослужения состоялась без прихожан из-за небезопасности и непрочности конструкций здания после пожара. Ее провел архиепископ Парижа Мишель Опети вместе с тремя другими священниками.

"Жизнь по-прежнему здесь есть, несмотря на то, что пандемия сеет смерть и парализует нашу жизнь", — сказал Мишель Опети во время службы, которую транслировали в прямом эфире.

Французские СМИ отмечают, что эта церемония стала вторым богослужением, которое провели в Нотр-Даме с того момента, как в апреле прошлого года в соборе произошел пожар.

Кроме того, в богослужении приняли участие музыкант Рено Капюсон, который сыграл на скрипке, а также актеры Филипп Торретон и Жюдит Шемла, исполнившие "Аве Мария".

Торжественные церемонии прошли в пятницу и во многих других странах, однако практически везде в них не принимали участие прихожане, либо их количество было строго ограничено из-за введенных ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

Службу проведет и папа римский Франциск на Площади Святого Петра в Риме, она также пройдет в закрытом формате, без публики.

Традиционно верующие в Страстную пятницу совершают крестный ход вдоль улицы Виа Долороза — пути Христа к месту распятия. Некоторые из них несут на спинах большие деревянные кресты. Однако в этом году паломники из разных стран не смогли приехать в Иерусалим из-за закрытого авиасообщения, а также из-за решения местных властей закрыть все святые места в рамках борьбе с распространением коронавируса.

Страстная или Великая пятница — христианский праздник, празднующийся на Страстной неделе. Страстная неделя каждый год предшествует Пасхе, всю неделю христиане вспоминают Тайную вечерю, суд, распятие и погребение Иисуса Христа.

Пасху в этом году западные христиане празднуют в воскресенье, 12 апреля. Тогда же состоятся основные праздничные богослужения, однако они также пройдут в большинстве своем без прихожан и будут транслироваться онлайн.