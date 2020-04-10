"Вирус, совершенно очевидно, не собирается уступать позиции, не собирается отступать, он наступает, он наступает во всем мире. Я так думаю, что впереди у него еще Африканский континент, и еще Азия — в большом количестве стран. И поэтому говорить о том, что вот сейчас что-то раз — и закончится, это бесперспективная история", — сказала Попова в ходе телемоста по коронавирусу на телеканале "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

Она выразила согласие с выступавшими в ходе телемоста представителями бизнеса о том, что "это вдолгую".

"Я согласна с рациональным бизнесом, который сегодня говорит, что это вдолгую. Все уже достаточно понятно, что происходит, и ровно это мы говорим всем, когда к нам обращаются — как планировать. Да, планировать мероприятия специальные. Да, новая реальность, вот она такая. Мы должны это пережить, на это нужно время", — сказала Попова.

По ее словам, пока нет специфического лечения для коронавируса и нет специфической профилактики. Режим ограничений, тех, которые были введены, будет необходим — хотя он наверняка не останется неизменным, добавила глава Роспотребнадзора.

"Если не будет ничего, то мы будем (наблюдать — ИФ) режим ограничений, тех, которые сейчас ввели, — может быть, он будет изменяться, и наверное", — сказала Попова.