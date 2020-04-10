В пресс-службе администрации Железноводска сообщили, что в санаториях города в настоящее время продолжают оздоровление в режиме самоизоляции 202 туриста, которые планируют выезд до 13 апреля. Однако туристы рассчитывают вернуться уже летом, чтобы "восстановиться от этого стресса".

"Весь период, в который наши санаторно-курортные учреждения не будут принимать гостей, они используют для благоустройства и подготовки к новому туристическому потоку. Большинство бронирований не отменены, а перенесены на более поздний срок", — рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев.

В Пятигорске сейчас проводят работы по благоустройству, высаживают цветы и оформляют клумбы.

"Мы рассчитываем на рост туристического потока после того, как эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Наш город готовится к приезду отдыхающих, все возможности для этого есть и будут использованы", — сказал представитель мэрии Пятигорска.

В Ессентуках тоже надеются на возобновление курортного сезона летом.

"Несмотря на нынешнюю сложную ситуацию с коронавирусом, город надеется на возобновление курортного сезона после стабилизации обстановки. В планах много культурных мероприятий, фестивалей и выставок, одно из них — юбилей города-курорта Ессентуки, которому исполняется 195 лет", — говорится в сообщении администрации Ессентуков.

По данным пресс-службы, в городе началась весенняя подготовка клумб, а летом на курорте начнут высаживать экзотические цветы.

Озеленительные работы ведутся и в Кисловодске. Специалисты комбината благоустройства города тоже приступили к высадке весенних растений. К лету город украсят 450 тысяч цветов.

В мэрии Кисловодска пояснили, что брони на апрель и май (в совокупности за два месяца было забронировано около 19,5 тыс. мест) полностью отменены. Последний отдыхающий уедет из Кисловодска 16 апреля.

Как сообщалось, санатории по решению правительства не могут принимать отдыхающих с 28 марта до 1 июня. Эта мера принята для предотвращения распространения коронавируса.