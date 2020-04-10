"Популярный у туристов участок Великой Китайской стены Бадалин был вновь открыт 24 марта после двухмесячного перерыва, связанного с всеобщим карантином из-за эпидемии коронавируса. И в тот же день там был замечен вандал, который царапал стену ключом", — пишет портал.

Это привело в ярость множество пользователей китайских соцсетей, которые недоумевали, как можно портить историческую достопримечательность, и предлагали ввести для нарушителей арест на 5 дней.

В ответ руководство Великой Китайской стены объявило о новых мерах против вандализма, которые уже вступили в силу. В частности, вандалы теперь будут помещены в "черный список", который будет в открытом доступе.

"Чиновники надеются, что угроза публичного позора станет весомым аргументом для нарушителей. Они также могут столкнуться с ограничениями, когда попытаются купить онлайн-билеты на стену или другие туристические достопримечательности в следующий раз", — отмечает CNN.

Китай не впервые создает "черные списки" туристов. Так, аналогичную меру приняли некоторые парки Пекина в прошлом году во время праздника Цинмин. Парки использовали сканеры лиц, чтобы не пускать на свою территорию нарушителей.

Великая Китайская стена – крупнейший памятник мировой архитектуры. Находится в северном Китае в непосредственной близости от Пекина. Ее длина – почти 9000 км.