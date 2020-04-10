"Для обновления парка вагонов дальнего следования АО "ФПК" (пассажирская "дочка" РЖД) в I квартале 2020 года на сеть российских железных дорог поставлено 187 новых вагонов, которые заменят выбывающий по сроку службы подвижной состав", — сообщили РЖД.

"Из них 150 вагонов — это одноэтажные двухвагонные сцепы (купейные и плацкартные) и 37 вагонов — двухэтажные купейные вагоны (включая вагоны с местами для пассажиров с ограниченными физическими возможностями и вагоны-рестораны)", — говорится в сообщении.

Одноэтажные вагоны с двухвагонным сцепом постепенно обновят все 15 составов поезда № 99/100 Владивосток — Москва, а двухэтажные вагоны — составы поездов, курсирующих на направлении Санкт-Петербург — Москва.

Одной важных технических характеристик нового подвижного состава является система для очистки и обеззараживания воздуха. Очистка поступающего снаружи воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки. Они помогают удерживать пыль и неприятные запахи. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп. Они полностью безопасны для людей, так как находятся под крышей вагона, и пассажиры с ними не контактируют, отмечает компания.

В вагонах купе нового модельного ряда появились USB-розетки, удобное освещение, персональные сейфы, а также душ, пеленальный столик, сенсорные смесители и электросушилки для рук. Вместо технических тамбуров в вагонах установлены сервисные зоны с вендинговыми аппаратами, кофе-машинами, микроволновыми печами, холодильниками и зонами для приема пищи. В новой модельной серии купейных вагонов появился также герметичный межвагонный переход. Первый новый купейный вагон ФПК запустили в октябре 2019 года на маршруте Москва — Белгород.

Системы очистки и обеззараживания воздуха используются в поездах "Сапсан" (160 вагонов) и "Ласточка" (845 вагонов), также ими оборудуются все вагоны дальнего следования, проходящие модернизацию. На сегодняшний день в парке ФПК более 6,2 тыс. вагонов (37% от общего парка) с системами обеззараживания воздуха, которые в настоящее время максимально задействованы в перевозках, сообщают РЖД.

Год назад АО "Федеральная пассажирская компания" и ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (ТВЗ, входит в ТМХ) подписали контракт на поставку в 2019-2025 гг. более 3,7 тыс. пассажирских вагонов на 284 млрд руб. Согласно графику поставок, всего в 2020 году ТВЗ планирует поставить более 600 пассажирских вагонов новой модификации.