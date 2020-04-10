"Круиз начался 5 января в порту Генуи, больше половины его прошло по расписанию. Лайнер не заходил в порты тех стран, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, поэтому все пассажиры на борту абсолютно здоровы. Круиз должен завершиться 20 апреля в порту Марселя, высадка пассажиров начнется 21 апреля", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора PAC Group, ключевого партнера компании MSC Cruises на российском рынке.

Ранее российский пассажир на лайнере Михаил Вальтфогель рассказал, что судно с 2,2 тыс. пассажиров на борту, среди которых семь россиян, дрейфует уже месяц. Он отметил, что люди не унывают, поскольку обеспечены едой и развлечениями.

Последняя остановка была совершена 6 апреля в порту Коломбо на Шри-Ланке для дозаправки. Далее лайнер направился в сторону Средиземноморья.