"В гостиницах и санаториях курорта осталось менее 2,8 тыс. отдыхающих. Они были заселены в объекты размещения до того, как губернатором Краснодарского края было принято постановление о запрете. Как только последние гости выедут, гостиницы и отели будут закрыты до 1 июня — даты снятия ограничительных мер", — говорится в сообщении.

Пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в свою очередь сообщает, что из здравниц Сочи домой отправлено более 200 детей. В санаториях Сочи отдыхали дети из Волгоградской, Ярославской, Ивановской областей, Марий Эл, Удмуртии, Башкирии, Хакасии и Москвы.

Сотрудники транспортной полиции совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних отправляют детей по домам в различные регионы России. "Особое внимание уделяется минимизации контактов при нахождении ребят в вокзальных комплексах и посадке в поезд", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, что в Сочи до 31 марта (даты введения карантина) находилось 52 тыс. туристов.